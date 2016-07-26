姜濤@MIRROR｜姜濤出席活動腳軟暈倒 昨日深夜出story指壓力大

周二（9月14日）姜濤、Anson Lo、Edan和Jer現身海港城出席品牌活動時，姜濤突然疑似見暈跌低，要在場人士即時扶起他，全場驚呼，片中所見姜濤離開時更作嘔，看似全身無力。

姜濤昨日深夜出IG story

昨日深夜，姜濤才在個人IG發story，坦言自己情緒受影響，亦有感外間將他與其餘MIRROR成員比較，指「新聞也總是報道一些有的沒的，似乎沒有人會關心我做的音樂」。

姜濤又指：「因為對身邊人的不信任，態度自然也沒那麼好，我漸漸變得沒那麼愛笑了，公開的活動也越來越害怕自己一個人。」 不過他表示拍電影令他心情有所改變：「讓我有時間和自己相處了」，他又向支持者承諾會重新出發：「所以明天呢 我會給你們一個修理好的自己」。沒想到今天姜濤出席event便身體不適。

花姐代姜濤報平安

姜濤的經理人花姐(黃慧君)不在現場，事後她在IG的限時動態發帖交代姜濤情況，她寫道：「姜濤今早有少許胃痛，現場環境有點焗，加上閃光燈不斷，所以有少許腳軟而跣低，現在休息中，沒有大礙。」同時，花姐又大派定心丸：「大家不用擔心，老姜答應我，呢兩日會好好休息。」

姜濤非首次因工作暈倒

被隊友指為最年輕百萬富翁的姜濤，成名以來工作從不間斷，這亦非他首次出席活動時期間感到不適；今年2月他與MIRROR隊友柳應廷（Jer）和江𤒹生（Anson Kong）在網上開騷，受訪時曾兩度腳軟乏力坐下；到今年5月，姜濤為MIRROR演唱會排舞至凌晨，期間他開Live和粉絲交流，當時他表示在頒獎禮得獎後壓力大增，心情差更大發脾氣，並自爆綵排時曾在排舞室暈倒。

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