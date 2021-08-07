姜son合體｜與Anson Lo合唱《超感應學園》片尾曲 姜濤首集出浴要遮點

人氣男團MIRROR紅到去台灣，姜濤和Anson Lo(盧瀚霆)去年赴台拍攝的台劇《超感應學園》，昨晚(7日)8時在台灣八大戲劇台首播，由兩人合唱的片尾曲《愛不作聲》的MV亦在八大電視的Facebook專業率先發布，「姜son」合唱兼同框，令粉絲們興奮不已，大讚姜濤國語咬字準確，Anson Lo則延續溫柔「教主」的一面。值得留意是劇集講述姜濤暗戀劉奕兒，相信將會有表白的情節。

姜濤在《超感應學園》演香港僑生「西多士」，首集已經大派福利在鏡頭前交出淋浴戲，姜濤笑言以為自己不敢脫，但因跟演員太熟絡反而放鬆心情沒所謂，至於有否操肌作準備，他坦言，「拍攝前才練已沒用，當下我覺得專心遮點比較實在。」首集講述蔡凡熙演的「石頭」遇溺，姜濤協助拯救，談到要在冷雨夜拍濕身戲，弄得滿腳泥巴，他直言，「覺得人生怎麼會有這麼難過的時候，但也因為這樣，讓我發現能乾爽的拍戲是件很幸福的事。」

姜濤介紹自己角色時，以「反差、凶狠、柔弱」3個詞語來形容，他指出「西多士」是一個讓人觸摸不透的人，因為其成長背景跟現在很不一樣，雖然大部分時間是很柔弱的樣子，但若遇上朋友需要幫助，他會流露很凶狠的一面。姜濤與Anson Lo演的「飛仔」是高中同學，從MV片段所見，兩人搭膊頭老友鬼鬼，但同時「飛仔」受欺凌被打至口吐白沬，教人慘不忍睹，而「西多士」則自認曾是霸凌者，姜濤罕有地露出凶狠的一面。劇集已在台灣開播，但香港觀眾要煲劇就要等到9月在ViuTV播出。