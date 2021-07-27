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媽媽的神奇小子｜主題曲頌唱殘奧運動精神 Jer柳應廷：先天不足仍可走到終點(有片)
11 小時前
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媽媽的神奇小子｜主題曲頌唱殘奧運動精神 Jer柳應廷：先天不足仍可走到終點(有片)
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Jer指出，蘇樺偉的奮鬥經歷，令他回想追尋音樂夢的歷程。
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曾裸辭追夢的Jer直言曾感灰心迷網。

MIRROR成員Jer柳應廷為電影《媽媽的神奇小子》唱主題曲，Jer坦言一直期待唱電影主題曲，人生的第一首電影主題曲《神奇之路》能與香港兒童合唱團合作，他形容猶如獲「天使聲音」伴唱，為「輸在起跑線」的人打氣。他認為主題曲表達出同行者不捨不棄，願意一起奮鬥的心聲，很適合送給在事業或情路上遇到迷網的朋友。

Jer：爸媽識唱我的歌

《媽媽的神奇小子》改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉與「蘇媽」走過困難坎坷路的奮鬥故事，Jer深被感動，「蘇樺偉先生天生缺陷成為殘障，不代表失敗，佢努力話畀人聽佢會贏，好似我咁，我由冇學唱歌，到參賽入MIRROR，慢慢一步一步行到今日的故事。」回想追夢的路，Jer感激家人無條件的支持，「我裸辭去追逐自己夢想，家人都有懷疑，但他們選擇相信，沒有給我壓力，他們會在網上無限loop我做的每件事都，爸媽更識唱我的歌，這些已是對我很好支持，我希望在這路途上發光發亮，希望他們為我感到驕傲。」

《神奇之路》MV https://youtu.be/kZItlJawxvw

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Jer與63位香港兒童合唱團成員拍MV。
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Je拍MV唱得非常投入。
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Jer與君如擺出電影《媽媽的神奇小子》中蘇樺華爭冠軍的「招牌動作」。

跌低後起來走到終點

Jer形容主題曲猶如電影的靈魂，首次唱主題曲能與香港兒童合唱團合唱，更是意外驚喜，「直很期待與小朋友合唱，他們的歌聲給我感覺是天使的聲音，很純真、純潔地唱出歌詞，往往就能入心。」Jer指主題曲《神奇之路》很適合送給在事業或情路上遇到迷網的朋友：「首歌是說故事中的主角蘇樺偉先生就算是先天不足，落後得幾遠，也能從後追上成為第一名，為何遇到挫折時，我們沒有勇氣踏出第一步呢？其實我們要勇敢去面對，一步一步邁向屬於我們的終點，每個人都有正等待他的終點，只看該人懂不懂跌低後起來走到終點，這是首歌及主角讓我們學習的事情。」

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Jer相信即使先天不足，堅持一步步走，仍能達到自己的終點。
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吳君如大讚Jer的歌聲有感染力，很適合電影的勵志主題。
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Jer 拍MV技攁彈ukulele。
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Jer 拍MV擺出趣怪甫士。
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Jer與香港兒童合唱團合作，他形容猶如獲「天使聲音」伴唱。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/媽媽的神奇小子｜主題曲頌唱殘奧運動精神-jer柳應廷：先天不足仍可走到終點-277797
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