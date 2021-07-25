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媽媽的神奇小子｜人生首次唱電影主題曲 Jer柳應廷成就解鎖
22 小時前
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媽媽的神奇小子｜人生首次唱電影主題曲 Jer柳應廷成就解鎖
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Jer_首次公開演繹電影《媽媽的神奇小子》主題曲《神奇之路》。
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吳君如大讚Jer的歌聲有感染力。

MIRROR成員Jer柳應廷昨日出席電影《媽媽的神奇小子》宣傳活動，Jer首度公開演唱電影主題曲《神奇之路》，吸引逾千粉絲迫滿三層商場。身兼監製和主演的吳君如大爆導演尹志文是「柳柳粉」(Jer粉絲暱稱)，欽點Jer唱主題曲，她大讚Jer的歌聲具感染力，導演沒選錯人。而Jer曾於2019年出席香港電影金像獎頒獎禮時表示，希望MIRROR能參與電影主題曲，兩年後能夠擁有人生首支電影唱主題曲，可謂成就解鎖。另外，早前有指彭秀慧籌備的新戲將於8月開鏡，除了有姜濤參演外，還有其他MIRROR成員包括Jer，他受訪時未有正面否認，只著大家等公布，但強調現正學演戲作自我裝備，待有機會時可好好發揮。

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包辦《神奇之路》曲、編、監的戴偉大讚Jer有自己想法又願意聆聽意見。(戴偉FB)
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Jer於兩年前受訪時曾表示，希望能參與電影主題曲。(IG@Jer.lyfish)
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Jer首次主唱電影主題曲，可算是成就解鎖。

《媽媽的神奇小子》改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉的真人真事，Jer首次唱電影主題曲，他為了投入情緒，在錄音前特地先看電影，他接受傳媒訪問時透露，電影勾起他在音樂路上追夢的點滴故事，其中一幕談到蘇樺偉跟媽咪說要放棄跑步的夢想，出來工作幫補家計，令他差點哭得止不住淚水，他表示，「其實我都有想過放棄音樂，因為一開始看不到機會，所以蘇樺偉的故事也代表了我的故事，由《全民造星》到加入MIRROR，由不被看好到得到很多粉絲支持，令我唱歌時特別投入。」雖然Jer入行前曾遇挫折，但Jer去年橫掃新人獎，新歌《砂之器》MV上架一星期已有過百萬點擊，跟戲裡主角蘇樺偉從後趕上的經歷，微妙呼應。

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Jer與蘇樺偉和戲裡演蘇樺偉的梁仲恆。齊齊舉起戲裡偉仔的「招牌動作」。
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君如大爆導演尹志文(左)是「柳柳粉」。
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Jer單拖出席商場活動，逾千粉絲迫滿三層商場，有網民指場面遠比前日TVB的奧運活動虛冚。

其實，Jer早於兩年前與MIRROR成員出席香港電影金像獎頒獎禮時表示，「如果能參與電影主題曲會好開心，因為今年都有很多音樂單位如RubberBand入圍，希望MIRROR都有機會。」出道不足3年，他成為首位擁有電影主題曲的MIRROR成員，絕對是成就解鎖。《神奇之路》由曾經3奪金像獎「最佳原創電影歌曲」的戴偉作曲、陳心遙填詞，戴偉在社交平台亦大讚Jer，「把聲唔使講，真係好有力量，錄咗左四粒鐘冇講過一句話攰，仲不斷要求錄多幾take！好有自己嘅諗法，但又會配合你嘅要求，我相信阿Jer真係會去得好遠呀！」

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/媽媽的神奇小子｜人生首次唱電影主題曲-jer柳應廷成就解鎖-277249
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