孖衛蘭開騷 馮允謙怕被笑諗過刪跳舞環節

衛蘭(Janice)與馮允謙(Jay)於九展舉行的《JANICE X JAY FUNG:BACK TO THE NEXT SKOOL》音樂會已圓滿結束。林欣彤、衛詩、6號、鄭欣宜、鄧佩儀、黃淑曼、曾比特、趙善恆和女友譚杏藍等捧場。

JayY唱完《Let‘s this tonight》後大跳米高積遜經典自摸褲襠舞步,惹來女粉絲尖叫。他受訪時稱練舞期間遭爸爸和孖生細佬取笑跳得肉酸,曾打算叫導演取消,最終才勇於嘗試。問到女友可有到場支持?他指女友在加拿大,希望明年能開演唱會時女友會返來捧場。

Jay表示笑指讀書時已聽Janice的歌,第二次開騷能夠合作好榮幸,希望日後可以為對方寫歌。Janice聞言笑謂:「我唔係好老啫!」Jay大讚對方只花2小時便可記熟舞步,Janice表示之前有些舞台演出經驗,所以較易上手。