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尚氣｜梁朝偉廣東話接受外媒訪問 大談「文武」性格
1 小時前
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尚氣梁朝偉尚氣與十環幫傳奇
尚氣｜梁朝偉廣東話接受外媒訪問 大談「文武」性格
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在《尚氣》的製作花絮中，梁朝偉的訪問內容極少，他在片中以流利英文大談武打場面。

Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》今日上映，影帝梁朝偉在戲中扮演奸角「文武」，大家早前看過預告片都指偉仔蓋過主角風頭，而他似乎也是吸引大家入場的主要原因。

從官方發布的花絮片段，甚少見到梁朝偉的訪問，反而戲中扮演「文武」妻子陳法拉的訪問片段，比偉仔還要多。不過，偉仔近日接受外國傳媒的訪問陸續推出，他更以廣東話回答提問，大談「文武」的角色性格，以及多年來他演出過的角色，甚至罕有提及他與父親的關係。

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早前外媒發布梁朝偉訪問片段，他全程以廣東話回答提問。
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梁朝偉扮演尚氣的父親「文武」，是大反派。

從人性方向創作角色

「文武」是《尚氣》中是大反派，偉仔表示，曾翻看劇本500多次來創造這個角色︰「大家都知佢係大壞蛋，我嘗試喺人性方面去創作，探討吓佢嘅內心，點解會變成咁嘅人？因為佢細個得唔到自尊，爸爸又睇佢唔起，屋企有家暴。到佢有咗super power之後，開始搵番佢嘅自尊，佢覺得有權力就有自尊，但當得到自尊去到極端，就會變自戀狂。聽唔到人哋講乜嘢，亦因為喺戲入面有啲遭遇，佢會將呢啲嘢遷怒喺其他人身上，我覺得好反社會人格，因為呢啲嘢先變咗做大壞蛋。我亦覺得佢係一個失敗爸爸，佢好想愛啲仔女，但佢愛自己都唔識。我唔係以反派角色出發。」

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梁朝偉表示文武的成長，令他一步步成為大壞蛋。
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梁朝偉在訪問中罕有提及父親。

父親三度離家出走

梁朝偉在訪問中又罕有提及與父親的關係，他透露爸爸在夜場任職經理，但在他7歲的時候，對方三度離家出走，之後便再沒回來，因而令他不太懂跟別人相處。「細個嗰陣，身邊嘅人都講緊自己嘅父親、屋企有幾快樂，相信係嗰陣時開始拒絕同人溝通，變得非常壓抑。」由於父親離家出去，令偉仔多年來都甚少扮演父親的角色。他又透露，曾有人邀請他飾演失敗的父親，但因為不想勾想父親當年如何對待他的回憶，故此拒絕。

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梁朝偉本來抗拒演父親角色，但今次因為角色有層次，於是答應演出。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/尚氣｜梁朝偉廣東話接受外媒訪問-大談「文武」性格-283084
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