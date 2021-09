尚氣|老公打爛醋埕 陳法拉:證明我演得好

《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi And The Legend of The Ten Rings)好評如潮,影帝梁朝偉以眼神交戲,外媒讚不絕口。與其合演夫妻的陳法拉,曾在受訪時表示,看著梁朝偉雙眼,同時要記動作和台詞,難度甚高。戲裡有場梁朝偉與陳法拉初遇互相切磋的戲,兩人不時四目交投,連法拉的法籍老公Emmanuel Straschnov都睇到不是味兒,在Twitter轉載劇照投訴,「如果我老婆可以咁望住我……」

老公醋意大發,陳法拉反而非常高興,她留言回覆,「當你老公呷醋時,證明你演得非常好。」其實,法拉丈夫是忠心粉絲,不時轉載有關法拉《尚氣》的新聞與訪問,兩夫妻公開打情罵俏,羡煞旁人。