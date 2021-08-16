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尚氣｜陳法拉出席首映 流利英語分享拍攝過程
15 小時前
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尚氣與十環幫傳奇Marvel
尚氣｜陳法拉出席首映 流利英語分享拍攝過程

Marvel首套華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）於今日在美國洛杉磯舉行首映，扮演「尚氣」的男主角劉思慕、「Li」的陳法拉等逐一現身紅地毯接受傳媒訪問。

 

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法拉與外籍老公一齊行紅地毯。(網上照片)
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陳法拉非常明艷照人。(網上照片)

在戲中扮演尚氣母親「Li」的陳法拉，穿上粉紅色晚裝現身，並以流利英語大談其角色及拍攝過程。她表示成年留在家，今次大家一齊聚在這裡慶祝首映，感到非常興奮。她稱其角色「Li」是尚氣的母親，梁朝偉扮「文武」的太太，是一個很堅強的女人。

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法拉在戲中的名字叫「Li」
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法拉自小移居美國，所以操得一口流利英語。

法拉稱當時接受的訓練相當辛苦，以數月去計，非常難忘。她提到拍攝時是她首次扮演母親角色，而拍完兩年之後，自己也成為一個媽媽，認為這部戲在不同層面上都改變了她的人生。

法拉於14歲時隨家人移居美國，在大學時期參與不同選美活動，於05年代表紐約到香港參選國際華裔小姐而入行。

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法拉表示今日到場非常興奮。
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法拉的法籍丈夫Emmanuel Straschnov表示以太太引以為傲。
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法拉的老公在IG放上二人合照。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/尚氣｜陳法拉出席首映-流利英語分享拍攝過程-280702
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