尚氣|陳法拉出席首映 流利英語分享拍攝過程

Marvel首套華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)於今日在美國洛杉磯舉行首映,扮演「尚氣」的男主角劉思慕、「Li」的陳法拉等逐一現身紅地毯接受傳媒訪問。

相關新聞︰

陳法拉孖梁朝偉練功夫 新劇照曝光似玩泡泡槍

不滿被低估 《尚氣》劉思慕反駁迪士尼CEO

在戲中扮演尚氣母親「Li」的陳法拉,穿上粉紅色晚裝現身,並以流利英語大談其角色及拍攝過程。她表示成年留在家,今次大家一齊聚在這裡慶祝首映,感到非常興奮。她稱其角色「Li」是尚氣的母親,梁朝偉扮「文武」的太太,是一個很堅強的女人。

法拉稱當時接受的訓練相當辛苦,以數月去計,非常難忘。她提到拍攝時是她首次扮演母親角色,而拍完兩年之後,自己也成為一個媽媽,認為這部戲在不同層面上都改變了她的人生。

法拉於14歲時隨家人移居美國,在大學時期參與不同選美活動,於05年代表紐約到香港參選國際華裔小姐而入行。