屍戰朝鮮｜全智賢曾自薦演喪屍

全智賢擔演演的Netflix原創劇《屍戰朝鮮：雅信傳》將於本月23日上映，今日劇組的台前幕後於首爾舉行發布會，包括導演金成勳、王牌編劇金銀姬(有繹金恩熙)均有到場。

身穿黑色V領長裙的全智賢稱，時長92分鐘的《雅信傳》，將解開北方女真部落繼承人雅信，和彊屍病毒起源「生死草」的秘密，她說：「一接到劇本就覺得《屍戰朝鮮》的世界觀能無限擴張。」全智賢又自稱是《屍戰朝鮮》系列和編劇金銀姬的粉絲，「其實我一直想出演《屍戰朝鮮》，私底下與金銀姬見面時，曾經講過我想參演，就算是演喪屍也好，能夠演這麼重要的角色，真的很光榮和感謝。」

金銀姬表示，圍繞雅信和「生死草」的許多疑問，將在《雅信傳》中能得到解答，她又稱讚全智賢：「不管是甚麼樣的角色，全智賢都能消化得很好，而且與阿信的內柔外剛形象高度契合，感謝她欣然接拍這部劇。」導演金成勳表示，「續編故事情節會更加豐富完整，金銀姬在這麼短的時間內完成如此完美的劇本，令人佩服。」