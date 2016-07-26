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崔可迪 接養朋友分手的布偶
4 小時前
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崔可迪 接養朋友分手的布偶

曾參加《全民造星I》及《全民造星II》的崔可迪(阿Lu)，雖落選但沒放棄音樂夢。他最近忙於音樂創作，學跳舞及籌備新歌。阿Lu家中有兩隻寶貝布偶，是朋友分手的「遺物」。兩貓性格各異但同樣可愛。

撰文：畸豬

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朋友分手後不想見到兩貓，免憶起情傷。

阿Lu兩隻布偶貓分別是哥哥炭治郎及妹妹禰豆子，同樣未夠1歲：「性格方面，哥哥比較膽小，妹妹好奇心比較大。兩隻都好黐人，炭治郎好易話為，俾人任摸都唔嬲；妹妹被摸到不舒服，牠就會走開，不理你。」

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炭治郎性格膽小。
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任摸唔嬲的炭治郎。
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禰豆子好奇心大。
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牠不愛被人摸。

長期匿在梳化下

未養炭治郎和禰豆子前，阿Lu曾養過狗貓，但家人最後將牠們送給別人，當年阿Lu放學回家見不到牠們很傷心，現在偶爾也會憶起當時情景。講起炭治郎及禰豆子，阿Lu滔滔不絕：「當初接兄妹回家時，哥哥長期匿在梳化，我心急想牠知道屋企安全，但又不可逼牠。見牠匿埋，自己都唔開心，所以經常呵牠摸牠，又看很多有關養貓影片，又問身邊養貓朋友意見。最後，原來將食物及水放在一邊，不用理牠就可以。睇住哥哥由好怕好驚變到現在黐人，我覺得好窩心。」

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阿Lu帶炭治郎及禰豆子做絕育手術。

好朋友的愛情遺物

阿Lu最近帶貓兄妹做絕育手術：「我係為牠們好，希望牠們不會嬲我啦。」一直想養貓的阿Lu，卻礙於家人反對，直到有次去朋友家聚會，見到炭治郎與禰豆子在籠內叫，覺得很可憐：「當時跟朋友聊天，原來朋友跟女友分手後，見到炭治郎及禰豆子會不開心，就提議由我養，我又剛與朋友合租地方住，認為可以一齊照顧到牠們，便接了朋友的愛情遺物。」
 

崔可迪 接養朋友分手的布偶

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/崔可迪-接養朋友分手的布偶-288739
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