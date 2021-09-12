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幫緊你應援團｜Lokman孖Alton搞大碼時裝騷 助肥胖女生展現自信
16 小時前
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幫緊你應援團｜Lokman孖Alton搞大碼時裝騷 助肥胖女生展現自信
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Lokman、Alton與今集的3位主角(左至右)Gloria、Cusfa和Chanhnez。
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本集的委託人Cusfa(右)與Chanhnez(左)，希望為大碼店店主Gloria(中)帶來驚喜。

由MIRROR成員Lokman(楊樂文)、Tiger(邱傲然)及Alton(王智德)夥拍岑樂怡(阿妹)主持的ViuTV全新節目《幫緊你應援團》，今晚播出的一集，Lokman與Alton收到委託，為大碼女裝店店主Gloria送上驚喜。

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Gloria曾在1年內減掉100磅，結果得了抑鬱症。
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Lokman非常落力做埋攝影師。
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Lokman為3位女生拍照。

成功瘦身卻抑鬱

從小到大都是肥妹的Gloria，曾受社會的瘦身風氣影響，用1年時間減掉100磅，瘦了沒有讓她更開心，反而得了抑鬱症。她發現坊間的大碼衫大多是鬆身及黑沉沉的，於是開了一間大碼女裝店，期望讓肥胖女生有更多的服裝選擇、可以開心扮靚靚。

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Lokman及Alton親自為她們揀相印製小冊子
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Lokman和Alton搞街頭時裝Show，以行動鼓勵她們。

Lokman、Alton包辦攝製工作

今集的委託人是Gloria的熟客及店舖模特兒Cusfa與Chanhnez，Lokman及Alton很欣賞他們的勇氣及自信， 建議為Gloria設計的大碼服裝搞一場時裝騷，更落手落腳為她們做攝影指導及製作小冊子。拍攝當天，Lokman及Alton全程鼓勵現場女生。Lokman自言其實自己都有點緊張，但希望有更多人能夠了解她們的想法。

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順利完成時裝Show，Lokman、Alton與幾位女生大合照。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/幫緊你應援團｜lokman孖alton搞大碼時裝騷-助肥胖女生展現自信-284589
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