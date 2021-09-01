雙十生日｜張寶兒30歲牛一 朱智賢謝東閔激罕同框力證情未變

張寶兒今日(10日)30歲生日，她於社交網貼上多張慶生照，除了有妹妹張寶欣外，當然唔少得有老公袁偉豪，而大合照中還有朱智賢和謝東閔情侶檔現身，二人激罕同框，力證情未變！朱智賢和謝東閔向來感情低調，二人甚少於社交網放上合照，早前更屢傳分訊，今次同框即成為網民焦點。

張寶兒在IG有感而發寫下30歲感言：「就這樣過了二字頭，有過一些尋到，一些丟失，關係、知識、技能、成就觀念、定位、眼界、使命⋯⋯此刻數算恩典，感恩有很多能陪我到下個十年的。三十歲，一直期待的年歲，祝願這個十年的自己，更瀟灑，更純粹，更到位，祝願我愛的人，平安健康，專注價值，願我們永遠在愛中，May we always be in love」不少圈中好友包括陳敏之、蔡思貝及胡定欣等均紛紛送上祝福。

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