張敬軒熊仔頭新搞作 MV擺入「遮遮」日常

張敬軒日前推出全新廣東作品《重頭開始》，歌曲找來林家謙作曲、陳耀森填詞，曲風有種跟你講故事的心情，毋須蘊釀一個大道理，亦免除強裝激昂心情，只需淡淡然地唱，將想講的唱出來便是。

MV方面，今次找來四大YouTube平台之一的「FHproduction」（熊仔頭）合作，歌曲同時亦是「FHproduction」製作的電影《暗戀》主題曲。MV內容環繞着「暗戀」的故事，熊仔頭跟兩位女主角Santis及杜以晨分別有不同的暗戀，熊仔頭跟Santis互相暗戀互相喜歡；杜以晨則暗戀着Santis，但這個暗戀卻得不到結果。

另外，軒仔亦於電影中客串一角，戲內加插「遮遮」煮早餐搞笑劇情，同時亦與其中一位女主角Santis有「錫錫」戲份。首次跟熊仔頭合作，軒仔表示：「今次熊仔頭電影片尾最後一句道出『make that 1% happen』；首先要多謝熊仔頭所有團隊人員，我覺得呢句說話對於我都一樣適用，希望無論係音樂或創意上，都一樣make that 1% happen！」

MV及電影上架後，短短一日合共有近30萬人收看，隨即進佔YouTube熱門首五位中，網民反應熱烈，表示軒仔跟「熊仔頭」合作令人驚喜，又指「熊仔頭」得到成就解鎖，除了首次拍攝長達四十五分鐘的電影，亦謂以往「熊仔頭」的片通常都會以軒仔歌曲作配樂，這次軒仔新歌成為電影的主題曲，絕對是最成功的「追星族」。