張繼聰14歲大仔突然學結他 網民:要追女仔啦

張繼聰與謝安琪婚後育有一對子女,轉眼間大仔張瞻已經14歲,日前張繼聰於社交平台貼出張瞻第一次彈結他的片段,有板有眼,他並寫道:「由細到大,哥哥都冇興趣學習樂器。今晚聽我練結他,問我可唔可以教佢少少。It makes my day,希望佢長大之後音樂,可以成為佢人生其中一位伴侶。So proud of my boy。」

謝安琪對於囝囝突然話想學結他,則表示:「我話我聽日CALL TIME好早,佢就突然間想學結他,不過我梗係唔會嬲嬲豬。同埋,你第一次彈結他都幾有型。」

網民留言表示:「型過老竇張繼聰」,更有人笑指張瞻:「大個仔要追女仔啦」。