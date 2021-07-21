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張致恒一家四口慶祝結婚周年紀念日 老婆身形暴漲疑又有喜
4 小時前
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張致恒一家四口慶祝結婚周年紀念日 老婆身形暴漲疑又有喜
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張致恒一家四口到公園玩，雯雯明顯脹了一個碼。

張致恒(Steven)與太太雯雯育有兩名兒子，而Steven被揭負債纍纍之後，便返大陸登台搵錢，雯雯留港照顧兩子。早前Steven表示參與下周六舉行的「林鍾大戰」其中一個對打回合，屆時與YouTuber 大J 打擂台。

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一家四口在家中慶祝。

日前Steven在社交平台分享一家四口到公園遊玩的照片，並在家一齊食蛋糕慶祝結婚2周年，他在網上發表愛的宣言說︰「嘩﹗咁快就結婚兩周年啦，個仔第一次去公園，同其他小朋友交流，唔知係咪喺屋企困得太耐，佢好似一隻龍咁樣，跑足一個鐘唔停，我爭啲斷氣咁滯，但係好感恩呢個家庭令我成長，雖然前面嘅路好難行，但係好鍾意一句歌詞『一雙手只要握成拳頭能捱下去』，就算幾難行只要望住老婆同兩個仔我都會努力，努力邁向第三年，我愛你老婆！」

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Steven在網上否認太太再懷孕。

由於雯雯穿上鬆身連衣裙，而且身形也較以前脹了幾個碼，不少人認為雯雯又有喜。Steven其後在網上急急澄清，指太太現時服食中藥，導致身形有些腫脹，加上拍照角度令大家以為太太懷孕，他說︰「想同大家講聲暫時唔會生第三個住，所以大家唔使擔心！」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/張致恒一家四口慶祝結婚周年紀念日-老婆身形暴漲疑又有喜-283341
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