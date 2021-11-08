侯斯頓音樂節人踩人｜Drake花百萬美元蒲脫衣舞店

加拿大天王Drake與饒舌歌手Travis Scott於本月5日在德州休斯敦舉行音樂會，場內發生人踩人慘劇，造成9人身亡。外界炮轟兩人未即時停演，Travis解釋當時未知發生慘劇，Drake事隔3日才發文悼念死者。Fox新聞網報道，一名女子在IG公開一條短片，地點在休斯敦的脫衣舞店，店內地下鋪滿紙幣，女子更標籤Drake的IG帳號感謝他，影片隨後刪除。

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慘劇翌日繼續蒲

英國《每日郵報》報道，Drake經常光顧這間脫衣舞店，當時他在脫衣舞店打賞100萬美元給脫衣舞娘，多位舞娘興奮地狂笑執錢。重點是，Drake在慘劇翌日去蒲，外界炮轟他沒有良知，Drake暫時未有回應事件。

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