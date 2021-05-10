怒火｜甄子丹謝霆鋒見陳木勝導演凳感觸落淚 他腦子全是電影從沒訴苦

由已故導演陳木勝執導的電影《怒火》早前於上海舉行發布會，兩位男主角甄子丹與謝霆鋒聯同演員麥亨利、楊天宇及喻亢等出席，子丹形容《怒火》是從影以來最滿意的實戰動作片，霆鋒亦指這近10年最滿意電影，「我相信陳木勝導演一定會覺得非常驕傲！」當眾演員合照時，子丹和霆鋒看到一張留給陳木勝的導演凳，都忍不住落下男兒淚，要轉過身抹眼淚。

子丹感慨表示，陳木勝導演永遠充滿激情，一輩子都投入到電影裡：「導演對誰都很好，無論是成龍大哥，還是茶水阿姨，他都是笑容滿面。」霆鋒也直言：「陳木勝導演是我的恩師，我19歲就開始和導演拍《特警新人類》，我的桌上現在還放著陳木勝導演和我說過的一句話，『堅守信念』，每次吃飯都會看到這句話！」他續稱，兩人積累很多信任，才讓我願意為他的電影付出我的生命，用我的生命去賭那些鏡頭！」他強調《怒火》，「我夠膽說，你會看得出一個動作電影的典範！」

陳木勝導演患鼻咽癌後的最後日子，曾致電子丹表示：「從來沒有這麼痛，做了好幾次的化療，人瘦了，吃東西都吃不下！」他憶述，儘管面對痛苦的化療，陳導演的話題仍沒離開過《怒火》，直至癌病擴散，子丹說：「他的腦子裡全是電影，從來沒有訴苦過！」

兩人齊聲表示，要藉《怒火》突破及更上一層樓，子丹說：「其實我比較喜歡時裝動作片，之前我說不想再拍功夫片，大家有點誤會，我不拍功夫片，不代表我不會繼續去尋找新的動作、新的突破。」已幾年未有拍戲的霆鋒表示，一直手癢、腿又癢，知道能跟偶像丹哥合作，大表興奮，「他所有電影我都看過，而且模仿過很多不同情節，結果打破了家中很多東西！」