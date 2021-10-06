把關者們｜網民眼濕濕 黃庭鋒被「寫死」撮合劉佩玥陳家樂

由袁偉豪、黃智雯、劉佩玥、陳家樂等主演的《把關者們》，劇中劉佩玥與黃庭鋒是恩愛夫妻，並育有一個小朋友，而陳家樂則是劉佩玥的好友。上周五播出的一集大派洋蔥，劇情講述劉佩玥與王敏奕掃毒，現場發生火災，於是飾演高級消防隊長的黃庭鋒到火場救人，不慎被硬物擊中頭部，做完手術後曾一度蘇醒，可惜最後返魂乏術。飾演黃庭鋒媽媽的韓馬利在病房內哭到死去活來，而劉佩玥亦哭別「老公」，場面甚為催淚。

不少人認為編劇為了撮合陳家樂及劉佩玥走在一起，不得不犧牲黃庭鋒。他們又指黃庭鋒與一班消防員入火場救人，僅得他沒有戴上面罩，所以已經預告黃庭鋒的角色必須要死，怒斥編劇給黃庭鋒戴綠帽。

黃庭鋒上載與劉佩玥的合照，留言表示這幾天收到好多訊息，「大部份都同我講喊到停唔倒，好感動，唔想見到我離開。真心多謝你地每一位嘅支持同埋咁投入去睇。」他又指收到劇本時，起初以為自己是其中一個海關成員，及後得知自己是一個消防員及其故事之後，「所有嘅畫面單憑想像已經喊左出黎。一直以黎都好想透過銀幕去感染同埋打動人，希望大家可以再次投入電視劇。」他又感謝劇中的拍擋劉佩玥、韓馬利及扮演其囝囝的何珀廉。