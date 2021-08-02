拉闊音樂會｜柳應廷點評姜濤林家謙 大讚Tyson Yoshi好有型

林家謙、姜濤、柳應廷及Tyson Yoshi將於9月27日舉行音樂會，今次大會以「風火雷電」為主題，他們各自代表「風、火、雷、電」四大元素。代表「雷」的柳應廷(Jer)的宣傳片今日出爐，首 次參與拉闊音樂會的Jer坦言非常開心：「 拉闊音樂會係商台嘅盛事，好想睇吓我哋4個唔同風格嘅歌手， 玩大家嘅音樂會擦出咩火花。」

被問到與林家謙、Tyson Yoshi及姜濤合作的感受，他大談他們於鏡頭以外的相處：「 今次係第二次同林家謙合作，記得初初認識嘅家謙係慢熱啲， 而我又好慢熱，所以無玩得咁開心，但今次熟咗同佢玩得好開心。T yson Yoshi就好有型，好cool，好似唔講嘢咁， 但其實佢都係一個貪玩嘅小男孩。 至於姜濤一個人喺舞台上會俾人一種『我喺偶像』， 要統領整個舞台嘅霸氣，但今次同佢一齊夾反而感覺輕鬆啲。」

Je r希望今次演出可以帶給觀眾新鮮感和驚喜，他笑言：「最期待係4 個人一齊跳舞嘅畫面，雖然我自己本身都唔係跳舞嘅， 而且學一隻舞需要好多時間，但希望家謙同Tyson可以喺舞台上 發掘到呢一面嘅潛能。」