Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
拉闊音樂會｜Tyson Yoshi騷肌 林家謙激罕晒舞技自爆奪姜濤第一次
1 小時前
#Hashtags
林家謙拉闊音樂會Tyson YoshiJer姜濤柳應廷
拉闊音樂會｜Tyson Yoshi騷肌 林家謙激罕晒舞技自爆奪姜濤第一次
news-images
《拉闊音樂會》有林家謙、Jer、Tyson Yoshi及姜濤。(林俊源攝)

《拉闊音樂會》由林家謙、Jer、Tyson Yoshi及姜濤先後唱出自己的作品。之後由Tyson Yoshi接捧solo，唱出《Christy》、《Something》、《In My Dream》及《Stress out》等，期間他更脫去上衣，引來全場尖叫！然後他分別跟姜濤及林家謙先後合唱《I Don’t Give A Part II》及《特倫斯夢遊仙境》。

news-images
Tyson Yoshi在獨唱環節脫去上衣。(林俊源攝)
 news-images
現場觀眾不停尖叫。(林俊源攝)
 news-images
林家謙激罕跳舞。(林俊源攝)
 news-images
林家謙多次被dancer舉起。(林俊源攝)

姜濤第一首歌由林家謙監製

之後輪到林家謙solo時間，他獻唱日文歌《感電》時罕有表演跳舞，期間更被多位dancer抬起，現場觀眾頻頻大叫，其後姜濤再次登場，與林家謙合唱《難道喜歡處女座》。

姜濤與林家謙唱畢後，提到姜濤的第一首歌原來是由林家謙監製。姜濤笑指當時家謙嫌他懶音好勁，遂問對方自己有沒有進步，林家謙答道︰「好咗啲啦！」姜濤又稱早在《一號種籽》之前已跟對方合作，林家謙即搞笑說︰「即係我攞咗你第一次？」然後兩人合唱《有一種傳說》。林家謙與姜濤合唱完後，便自彈自唱《時光倒流一句話 》，之後再與Jer合唱《風的形狀》。其後姜濤與Tyson Yoshi再次現身，4人合體唱《留下來的人》。

news-images
林家謙笑言奪了姜濤第一次。(林俊源攝)
 news-images
林家謙與姜濤合唱。(林俊源攝)

Jer選歌為Supper Moment打氣

第三位登場solo的是Jer，自爆昨日氣管敏感的他率先唱出《砂之器》，繼而唱出《等等》、《Let Us Go Then You And I》及《狂人日記》。他表示這些歌是用來送給自己喜歡的Supper Moment，因為早前欣賞他們演唱會時，聽到他們唱《浪人》甚為感觸，希望他們在漆黑之中都見到天上星星，找到回家的路。

接著Tyson Yoshi再登場唱出《Stay》、《Growing Up》、《Better》，並與姜濤合唱《Master Class》。繼而來到姜濤獨唱部份，他先後唱出隊友Anson Kong、Ian及Anson Lo的歌曲、《前傳》、《Dear my Friend》，並與Jer合唱《一人之境》。演唱會尾聲，他們四人合體大合唱《蒙著嘴說愛你》、《未知道》及《致明日的舞》，為演出畫上圓滿句號。

相關新聞︰

拉闊音樂會｜Jer臨開騷氣管敏感 姜濤緊張到出皺紋

拉闊音樂會｜姜濤Jer開騷 丈夫因傷入院不忘叮囑太太睇騷

拉闊音樂會｜網上直播門票賣清光 觀眾投訴狂斷線睇唔到姜濤

news-images
Jer特意選了《等等》、《Let Us Go Then You And I》送給Supper Moment。(林俊源攝)
 news-images
Jer未受氣管敏感影響演出。(林俊源攝)
 news-images
姜濤是第4位登場的solo歌手。(林俊源攝)
 news-images
姜濤唱出《前傳》及《Dear My Friend》。(林俊源攝)
Am730
展開相集
共 10 張照片
Am730
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/拉闊音樂會｜tyson-yoshi騷肌-林家謙激罕晒舞技自爆奪姜濤第一次-286464
#Hashtags
林家謙拉闊音樂會Tyson YoshiJer姜濤柳應廷

拉闊音樂會｜網上直播門票賣清光 觀眾投訴狂斷線睇唔到姜濤

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
拉闊音樂會｜網上直播門票賣清光 觀眾投訴狂斷線睇唔到姜濤
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多