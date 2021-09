拉闊音樂會|Tyson Yoshi騷肌 林家謙激罕晒舞技自爆奪姜濤第一次

《拉闊音樂會》由林家謙、Jer、Tyson Yoshi及姜濤先後唱出自己的作品。之後由Tyson Yoshi接捧solo,唱出《Christy》、《Something》、《In My Dream》及《Stress out》等,期間他更脫去上衣,引來全場尖叫!然後他分別跟姜濤及林家謙先後合唱《I Don’t Give A Part II》及《特倫斯夢遊仙境》。

姜濤第一首歌由林家謙監製

之後輪到林家謙solo時間,他獻唱日文歌《感電》時罕有表演跳舞,期間更被多位dancer抬起,現場觀眾頻頻大叫,其後姜濤再次登場,與林家謙合唱《難道喜歡處女座》。

姜濤與林家謙唱畢後,提到姜濤的第一首歌原來是由林家謙監製。姜濤笑指當時家謙嫌他懶音好勁,遂問對方自己有沒有進步,林家謙答道︰「好咗啲啦!」姜濤又稱早在《一號種籽》之前已跟對方合作,林家謙即搞笑說︰「即係我攞咗你第一次?」然後兩人合唱《有一種傳說》。林家謙與姜濤合唱完後,便自彈自唱《時光倒流一句話 》,之後再與Jer合唱《風的形狀》。其後姜濤與Tyson Yoshi再次現身,4人合體唱《留下來的人》。

Jer選歌為Supper Moment打氣

第三位登場solo的是Jer,自爆昨日氣管敏感的他率先唱出《砂之器》,繼而唱出《等等》、《Let Us Go Then You And I》及《狂人日記》。他表示這些歌是用來送給自己喜歡的Supper Moment,因為早前欣賞他們演唱會時,聽到他們唱《浪人》甚為感觸,希望他們在漆黑之中都見到天上星星,找到回家的路。

接著Tyson Yoshi再登場唱出《Stay》、《Growing Up》、《Better》,並與姜濤合唱《Master Class》。繼而來到姜濤獨唱部份,他先後唱出隊友Anson Kong、Ian及Anson Lo的歌曲、《前傳》、《Dear my Friend》,並與Jer合唱《一人之境》。演唱會尾聲,他們四人合體大合唱《蒙著嘴說愛你》、《未知道》及《致明日的舞》,為演出畫上圓滿句號。

