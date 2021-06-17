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日日媽媽聲｜自爆與李亞男親密被囡囡撞破 王祖藍︰我會繼續！
2 小時前
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日日媽媽聲李亞男陳凱琳余安安羅敏莊王祖藍
日日媽媽聲｜自爆與李亞男親密被囡囡撞破 王祖藍︰我會繼續！
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王祖藍自認是首席無創意官。

《日日媽媽聲》最後一集除了找來區永權、楊潮凱、周志康等做嘉賓外，更請來首席創意官王祖藍，祖藍即自抽表示「我係首席無創意官」。

余安安、陳凱琳及羅敏莊表示節目是由祖藍設計，趁住最後一集決定以其人之道還治其人之身，讓他自己嘗試「大逼供」及「生仔陣痛」兩大酷刑。其中余安安問如果他與亞男親密時遭女兒撞破會如何處理，羅敏莊強調這條問題是祖藍要求問嘉賓。祖藍理直氣壯說︰「我會繼續！就係個女咁細個乜都唔知，咁做乜要停？」引來三位主持起鬨，大家更著祖藍小心女兒的電腦，而他則表示大女學會用電話拍片，陳凱琳聞言即笑可能女兒到時會做直播。

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祖藍被女兒撞破與李亞男親密之後，仍會繼續。
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他認為女兒年紀尚小，不知道太多。
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祖藍在節目中直認是嚴父，大爆女兒完全不怕媽媽，又指沒請工人另一原因是不想寵壞小朋友，認為小朋友要參與家務，不能讓他們覺得自己是受服侍。他又表示自己是大男人，但從沒阻止李亞男外出工作。

當他接受「陣痛」酷刑時，更搞笑求放過，不停說︰「續咗約未？ 你一年要幾多個鐘節目？」、「你哋慢慢嚟，我其實可以俾OT你哋。」

 

 

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祖藍表示女兒完全不怕媽媽。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/日日媽媽聲｜自爆與李亞男親密被囡囡撞破-王祖藍︰我會繼續！-272514
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