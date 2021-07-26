有片｜姜濤心裡有團火踏拉闊舞台

姜濤今日發布首度參與《風火雷電．903拉闊音樂會》的心情，和親自解構「火」的特性。未曾踏過拉闊舞台的姜濤，直言收到邀請時感到很開心：「我希望可以令大家都覺得我值得擁有今次的表演機會，同時期望喺編曲、排舞上，都有新嘅感覺俾大家。」談及是次拉闊音樂會的陣容時，姜濤透露原本個人作品《Master Class》打算找Tyson Yoshi合作，可惜當時對方不在香港，他指：「今次好希望可以同Tyson Yoshi合作《Master Class》，佢嘅音樂俾咗好多靈感我，所以想睇吓用佢嘅演繹方式會有咩感覺。」

問到會否獻唱隊友柳應廷(Jer)的難度之作《狂人日記》，姜濤笑笑說：「嘩，呢首歌好難啊！當初聽到呢首歌都有私下試唱，我要睇吓過唔過到Jer嗰關先，因為佢對自己嘅歌要求好高！」

姜濤坦言由參與《全民造星》開始花姐一直叮囑他心裡要有「火」，他說：「做每一首歌前，我心中都有團『火』話俾自己聽『呢首歌一定掂』，我覺得要有呢份信心首歌先會做得好。」作為年青一輩，有時也會受到不少質疑，他又說：「呢團『火』對我嚟講，可以燒哂對自己嘅懷疑，同過去不足嘅自己。」相信充滿「火」的姜濤不但可以翻滾樂壇的熾熱氣氛，更讓拉闊的觀眾汗滴如流！