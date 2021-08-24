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望《七救星》拍續集 Catry向七仙羽示愛
1 小時前
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《七救星》七師傅七仙羽《阿女又戀嚟》Catry
望《七救星》拍續集 Catry向七仙羽示愛
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為了討好七師傅，Catry也扮起「O咀雞」。

 

近日憑節目《七救星》人氣急升的七仙羽(七師傅)，化身做雞界KOL，模仿玩具「O咀雞」為「譚仔」代言的七師傅。一口譚仔話講「師傅愛你」贏盡fans愛戴的她，更夥拍雞檔太子爺Catry，一起拍攝宣傳照。七師傅說：「《七救星》播出一星期，反應好好，身邊好多朋友都鍾意，真係好多謝大家支持同愛，我希望可以拍攝續集，繼續為大家增加歡樂。」

 

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化身做雞界KOL的七師傅。

拍攝現場七師傅分別擺出「金雞獨立」、「好味到O晒咀」等pose，連Catry也為之著迷，笑言要找七師傅做女朋友，Catry說：「其實自七師傅第一次拍譚仔廣告時，佢氣場同幽默感，早已令我視佢為心目中的女神，今次廣告由佢招待我，真是十分榮幸，完全感受到譚仔姐姐嘅愛啊！見到七師傅會很開心，又感受到無窮嘅愛，我搵女朋友一定會找呢一類型呢！」七師傅金句連連，令曾經拍攝ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》的Catry聯想到節目中植詠珊(Cathy)媽媽媚姨，媚姨同樣頻頻爆出金句，Catry笑說：「七師傅令我想起媚姨，如果佢哋同時扮譚仔姐姐服待我就好啦，哈哈。」

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飾演「譚仔」姐姐的七師傅，講得一口流利「譚仔話」。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/望《七救星》拍續集-catry向七仙羽示愛-281869
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