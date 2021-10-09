李婉華出席溫哥華Anson Lo應援活動 粉紅衫襯返教主

MIRROR成員人氣旺盛，其中姜濤、Anson Lo(盧瀚霆)、Edan(呂爵安)及Ian(陳卓賢)在世界各地都有不少fans發起應援活動。最近有神徒(Anson Lo粉絲暱稱)發起《不可愛教主》世界巡迴簽名活動，首站在倫敦舉行，其後在伯明翰亦有活動，他們希望世界不同地方的神徒在印有Anson Lo肖像的banner上簽名，巡迴完畢之後，便會把banner寄回香港，送給「教主」Anson Lo。

專訪：

李婉華：城中盛事！

除了英國有應援活動外，就連加拿大溫哥華亦有神徒嚮應，於當地時間10月9日下年3時至5時舉行《不可愛教主》Banner世界巡迴簽名活動溫哥華站，神徒之一的李婉華當然不會錯過！她特意穿上粉紅色外套，並手持教主公仔與Anson Lo的海報及人型字板公仔合照。她留言︰「多謝大會邀請參加『神徒世界巡迴簽Banner 』這個城中盛事！原來溫哥華有咁多『神徒』！雖然今日落大雨，但有好多神徒出現！非常熱鬧。」

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