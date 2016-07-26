東京奧運｜張家朗奪金 陳約臨採訪變示愛︰送飛吻俾你

港隊勁揪！24歲的張家朗在周一東京奧運男子花劍個人賽決賽，以15:11氣走力爭衛冕的意大利劍手，勇奪香港史上第2面奧運金牌。張家朗與教練先後接受訪問，代表無綫的陳約臨見到家朗時，即時興奮大叫說︰「你係香港人驕傲，你有咩想同香港人講，依家所有人睇住你做LIVE，你有咩想講，我真係好鍾意你，點算呀？」

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陳約臨難掩興奮，更隱約聽到她的啜泣聲，陳約臨之後再說︰「你係點樣做到？你由今朝打到依家，你中間做過啲咩呢？」、「你一陣會做啲咩？」、「我直頭喺觀眾席睇到流晒眼淚！」、「嘩！你呢一刻攞獎牌呀！好激動！」、「我要改口叫你金家朗，唔得唔得唔得！你真係香港人驕傲！好proud of you」、「香港市民問我想做啲咩，叫我送飛吻俾你，但依家有social distance……」、「好多謝你！家朗！」等等。現場記者可能見陳約臨的提問內容不當，更多次中斷她。

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完成訪問之後，陳約臨在鏡頭前表現激動，需要抖大氣才可繼續形容情況，不少網民怒轟她表現不專業。翻看陳約臨的IG，她已不停大讚張家朗靚仔，當她得知要追訪張家朗時，更緊張得邊跑邊拍片︰「oh my god！oh my god！」