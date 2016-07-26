東京奧運｜出身籃球世家 身高193 「少年劍神」張家朗愛睇《One Piece》漫畫

香港擊劍代表張家朗，今日破天荒打入奧運4強，是男子劍擊港隊歷來最佳成績。年僅24歲的家朗，早在2016年4月就首次奪得亞洲花劍冠軍，成為香港歷來首個個人亞洲賽王者，有「少年劍神」之稱！

張家朗出身籃球世家，父母同是籃球運動員，父親張子倫是前甲一籃球成員，曾於1987年香港甲一籃球聯賽代表警察隊奪得聯賽冠軍；母親則是港青籃球代表，曾效力女子甲組均安，也曾拿過甲組聯賽冠軍。

家朗的背景令他3歲就接觸籃球，學籃球比擊劍還要早，他自小便是公牛粉絲，又視公牛球星洛文為偶像。他小學四年級暑假，父母為他報了劍擊興趣班，更在小學畢業前就拿到首座全港兒童賽季軍。他表示自己當年一接觸劍擊便愛上，因為很有挑戰性，同時要用腦及體能，在剎那間做決定，一旦判斷錯誤就可以輸了比賽。中四那年，家朗毅然決定輟學，當全職運動員。父母起初怕他三分鐘熱度反對，結果爭取了一年兩人才答應。

張家朗15歲時仍未躋身成年港隊，張爸爸卻自費讓家朗隨師兄參加各站世界盃，機票食宿報名費一力承擔，以行動支持兒子。最後家朗在2014年亞洲青少年錦標賽，狂掃4金後躋身港隊。

兩年後，家朗又在亞洲擊劍錦標賽的男子花劍組別中，以19歲之齡，連挫韓國亞洲賽金牌許俊、日本世界冠軍太田雄貴、中國的奧運金牌雷聲及日本的世青冠軍敷根崇裕，最終奪得個人賽金牌，奪得亞洲冠軍，成為香港歷來首個個人亞洲賽王者，更因此奪得里約奧運資格，他最後在16強止步，但也是香港男子花劍歷來最佳成績。

卸下港隊身份，家朗的生活與一般年輕人無異，他曾在訪問中透露熱愛日本動漫《One Piece》，平日愛跑步鍛鍊體能，但他喜歡跑街，因為可以看風景及不同事物。平日放假也會看美劇、行街及品嘗美食減壓，比賽前則會聽歌放鬆心情。