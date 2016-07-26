東京奧運｜期待與MIRROR打羽毛球 謝影雪讓賽︰同俊文用右手又點話！

羽毛球運動員謝影雪與鄧俊文代表香港出戰，在混合羽毛球雙打比賽中過關斬將，最後4強止步。完成賽事後，謝影雪與鄧俊文返港隔離，謝影雪趁住空檔時間在IG story與網民玩「你問我答」，本身是鏡粉的她被問到見到MIRROR成員Jer會如何，阿雪說︰「應該會say hi！」

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另外，有網民問道︰「如果ViuTV邀港隊同MIRROR打羽毛球友賽，你哋會唔會應承？會放水嗎？」阿雪就豪言︰「我同俊文用右手又點話！」更tag了ViuTV的IG帳號。不少網民隨即截圖分享至不同專頁及討論區，留言希望ViuTV考慮邀請羽毛球港隊與MIRROR打場友誼波，甚至表示「想睇2個人對12個係點打法。」

此外，愛狗的阿雪亦在IG story回答不少關於犬隻問題，透露自己若不做運動員，希望可以開狗狗café及為流浪犬找主人，並打算把部份獎金以物資形式捐出，希望大家可以關注香港的流浪犬。