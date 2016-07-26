東京奧運｜網民罕見認同 林作向陳約臨發公開信︰千萬不能道歉！

陳約臨於晚上在社交平台上載親筆道歉信，向張家朗、觀眾等致歉，她在信中寫道︰「作出了失儀的舉動，影響了大家的觀賞感受。」昨日林作在張家朗奪金之後，隨即在網上發文表示出10萬元，與張家朗比試，惹來網民抨擊。他見到陳約臨出PO，當然不會放過機會，向陳約臨發公開信，認為她不能道歉︰「你被追擊的原因，不是因為你真情流露，而是因為你代表的是TVB。如果你代表的是Viu，網民們會覺得你代表了他們的心情，普天同慶。」

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林作認為陳約臨當時代表的是香港女性fans，由於她站得比較近，全日現場見證張家朗的勝利，陳約臨心情激動，是應該的。不過，他承認對陳約臨的表現有點愕然︰「當時我看著你的提問和比較失控的自我闡述心情（沒人問你你當時心情如何），是有點odd的。但如果是一個同你一樣全程投入的觀眾，而不是一個8點10分先準時睇決賽然後連比賽規則都不懂的網民，絕對會能夠感同身受。」

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其後林作又認為「專業」不是在現場目無表情作出提問，然後獲得回應就再次表示祝賀，覺得表現真性情沒有問題。最後他說道︰「作為暗黑市場學表表者的我，認為這是你成名的絕佳機會。不要跪低，但也不需要和各位對著幹。只需要說一句：『我只是如同那萬千嫁給了Mirror的女人面對著Mirror時的心態一樣，對張家朗的勝利感到興奮不已而已。』回應得好，你，絕對可以成為下一個女神。」

值得一提的是，網民過去對林作的發文都大動肝火，但今次罕有表示支持︰「難得見到你正常既一面」、「作作你呢篇文章寫得好，有種眾人皆醉我獨醒及雪中送炭嘅味道，的確陳嘅表現係只是表現真性情而已，未至於要比人批評到體無完膚嘅地步。」