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林夕破例改詞 許廷鏗：多謝信任
2021-10-11
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許廷鏗林夕
林夕破例改詞 許廷鏗：多謝信任
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許廷鏗(Alfred)約滿華納自組公司「自許紀錄」，推出新歌《佛系人生》大獲好評。他指《佛系人生》原名《不在場證據》，由林夕填詞，現在獲對方把全首歌改掉，變成《佛系人生》。

Alfred在直播時播《不在場證據》的錄音版本，「一路錄都覺得唔啱feel，知道夕爺好俾心機寫。坦白講，我都唔知可以喺邊挑剔夕爺。」當時感覺怪怪的他，把歌詞逐句抽出來看，歌詞是無可挑剔。「夕爺填咗咁耐，真係無嘢可以修正。不過一路錄都冇咩信心，最後我同監製建議，最後兩take唱個demo版本，即係lalala，等夕爺知道我點解讀歌詞。」

他把這個「lalala」版本傳給夕爺︰「我同夕爺講，唔好當係工作，係朋友之間嘅鼓勵，我覺得呢首歌係有啲力量。」之後夕爺重新譜上歌詞，Alfred表示收到之後非常滿意，完全不用改任何一個字，更充滿信心決定把《佛系人生》成為他的頭炮歌曲。「再次多謝夕爺信任我，互相信任係好美好。」

林夕破例改詞 許廷鏗：多謝信任

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/林夕破例改詞-許廷鏗：多謝信任-288164
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