林鍾大戰｜鍾培生林作拖低無綫收視？陳貝兒節目跌穿雙位數
1 小時前
林鍾大戰｜鍾培生林作拖低無綫收視？陳貝兒節目跌穿雙位數
鍾培生與林作於上周六打擂台，當日賽事雖然只可在鍾培生的收費頻道播出，但網民依然可以透露不同渠道觀賞賽事，其中林作保險下線阿宗更一度在會場直播，吸引逾2萬8千人收看。不過，阿宗最後被趕離會場，更指收到鍾培生電話，隨時要向對方賠償二千多萬元。
相關新聞︰
林鍾大戰｜林作下線場內直播斷正 鍾培生要求賠千萬
或許林鍾大戰實在太過吸引，無綫當日收視明顯較上周下滑。賽事由8點開始，無綫該時段播出的《愛．回家之開心速遞》只得17.1點收視，較上周同時段跌了2.5點。臨近鍾培生與林作出場，無綫播出的《我要做業主2》及《無窮之路》收視只得單位數，分別是9點及8.7點。
陳貝兒主持的《無窮之路》播出以來口碑不俗，收視一直雙位數，但上周六未知是否網民紛紛轉至看賽事直播，令她的節目只得8.7點收視，創下最低紀錄。
相關新聞：
林鍾大戰｜讚鍾培生表現佳 汪明荃：拳賽似綜藝show有驚喜
林鍾大戰｜鍾培生未能KO林作感失望 未來不會再交手
林鍾大戰｜後台激咀裕美 林作再向鍾培生挑機
林鍾大戰｜鍾培生惡鬥林作 大贏家隨時係尹光
林鍾大戰｜捱足3個回合 大J打到張致恆單膝跪低
林鍾大戰｜林作全程捱打兼逃走 鍾培生獲勝
林鍾大戰｜網民期待《金瓶梅》式評述 梁榮忠自認門外漢
林鍾大戰｜汪明荃羅家英到場 林作媽戴特製頭飾到場
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/林鍾大戰｜鍾培生林作拖低無綫收視？陳貝兒節目跌穿雙位數-285629