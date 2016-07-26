林鍾大戰｜鍾培生林作拖低無綫收視？陳貝兒節目跌穿雙位數

鍾培生與林作於上周六打擂台，當日賽事雖然只可在鍾培生的收費頻道播出，但網民依然可以透露不同渠道觀賞賽事，其中林作保險下線阿宗更一度在會場直播，吸引逾2萬8千人收看。不過，阿宗最後被趕離會場，更指收到鍾培生電話，隨時要向對方賠償二千多萬元。

或許林鍾大戰實在太過吸引，無綫當日收視明顯較上周下滑。賽事由8點開始，無綫該時段播出的《愛．回家之開心速遞》只得17.1點收視，較上周同時段跌了2.5點。臨近鍾培生與林作出場，無綫播出的《我要做業主2》及《無窮之路》收視只得單位數，分別是9點及8.7點。

陳貝兒主持的《無窮之路》播出以來口碑不俗，收視一直雙位數，但上周六未知是否網民紛紛轉至看賽事直播，令她的節目只得8.7點收視，創下最低紀錄。

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