梁朝偉風頭勁|《尚氣》北美票房勢破紀錄

Marvel首部華人超英片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上周五北美開畫,首日有4,300間戲院上映,票房達2,960萬美元(約2.3億港元),成績不錯。業內人估計,《尚氣》首4日票房可達8,600萬美元(約6.7億港元),打破美國勞動節周末的票房紀錄。有別於《黑寡婦》(Black Widow),《尚氣》只會在戲院上映,不會於串流平台上架,此舉有助提升票房。另外,美影評人認為《尚氣》飾演「文武」的梁朝偉,在片中由頭帶到尾,風頭蓋過主角「尚氣」劉思慕,梁在荷李活的知名隻大大提升。

《糖魔》票房回落

恐怖片《糖魔怪客》(Candyman)集合恐怖和種族問題,鬼片迷大力追捧,開畫大收逾2,000萬美元,至今上映一星期,累積票房4,170萬美元,失去開畫氣勢。由「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)主演的《爆機自由仁》(Free Guy),至今累積票房9,300萬美元,勢將衝破1億美元票房。

