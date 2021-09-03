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梁朝偉風頭勁｜《尚氣》北美票房勢破紀錄
44 分前
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尚氣與十環幫傳奇梁朝偉劉思慕糖魔怪客爆機自由仁票房
梁朝偉風頭勁｜《尚氣》北美票房勢破紀錄
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梁朝偉在《尚氣》猶如男主角一樣。

Marvel首部華人超英片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上周五北美開畫，首日有4,300間戲院上映，票房達2,960萬美元(約2.3億港元)，成績不錯。業內人估計，《尚氣》首4日票房可達8,600萬美元(約6.7億港元)，打破美國勞動節周末的票房紀錄。有別於《黑寡婦》(Black Widow)，《尚氣》只會在戲院上映，不會於串流平台上架，此舉有助提升票房。另外，美影評人認為《尚氣》飾演「文武」的梁朝偉，在片中由頭帶到尾，風頭蓋過主角「尚氣」劉思慕，梁在荷李活的知名隻大大提升。

《糖魔》票房回落

恐怖片《糖魔怪客》(Candyman)集合恐怖和種族問題，鬼片迷大力追捧，開畫大收逾2,000萬美元，至今上映一星期，累積票房4,170萬美元，失去開畫氣勢。由「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)主演的《爆機自由仁》(Free Guy)，至今累積票房9,300萬美元，勢將衝破1億美元票房。

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劉思慕被梁朝偉蓋過風頭。
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《糖魔怪客》借恐怖講種族歧視。
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賴恩在《爆機自由仁》演出搞笑。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/梁朝偉風頭勁｜《尚氣》北美票房勢破紀錄-283389
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