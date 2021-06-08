洪卓立順德拍戲突然暈倒送院 昏迷10分鐘口吐白沬

洪卓立(Ken)早前到大陸順德拍戲時發生意外，消息指當時工作人員為他補拍大特寫，但Ken突然暈倒從高處墮下，滾落樓梯，昏迷約10分鐘，期間全身抽搐及不斷嘔白泡，之後立即送院急救。

一度昏迷 經理人及後報平安

Ken送院後逐漸恢復知覺，但他完全忘記事發經過，而醫生亦為他做不同檢查，英皇也為他請假休息。經過留院休息後，日前他已返港做全身檢查，而經理人霍汶希表示Ken現已回港在家休息，並指現正等待報告結果，暫時頭部檢查是正常。她提到Ken因為膊頭落地，所以左手暫時不能舉起，需要做物理治療。她說︰「今次的情况是有點特別的，因為他是突然抽筋暈倒而跌下的，但是他沒有病史，但是已經進行腦部掃描，一切正常的大家可以放心。」

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Ken感謝大家對他的關心，並指當日可能是中暑暈倒︰「之前為咗拍戲想fit啲，食少咗嘢，天氣又熱，戲服又厚，加埋燈光又熱就中暑。」他表示很開心人身邊的朋友非常關心他，但不開心是今次事件令到大家擔心，他稱導演見證住整個事發經過，又送他入院，並不停在他身邊著他撐下去。

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