渣馬2021|洪永城老婆恥骨痛停跑待產 梁諾妍po舊照懷念跑馬拉松時光

洪永城的太太梁諾妍(Inez)向來熱愛跑步,就算佗住BB一樣照跑可也,早前更陪老公洪永城完成賽。不過,Inez當時透露自己只可以行下跑下︰「始終肚子重咗好多,恥骨開始受壓未能同佢一齊跑住完成。」

日前Inez宣布停跑︰「發現恥骨開始受壓,我就知道是時候休腳,會以行山/散步和一些小運動代替跑步。心情一樣開心輕鬆,最緊要清楚了解自己身體狀況,不要勉強自己,寶寶出生後又係一條跑漢。I miss you and I’ll see you very soon.#休腳是為了跑更長的路。」過去是渣打馬拉松常客的她未能參與賽事,於是上載19年的照片懷念一番。

相關新聞︰