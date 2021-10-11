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渣馬2021｜洪永城老婆恥骨痛停跑待產 梁諾妍po舊照懷念跑馬拉松時光
2 小時前
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渣馬2021｜洪永城老婆恥骨痛停跑待產 梁諾妍po舊照懷念跑馬拉松時光
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洪永城與太太梁諾妍日前完成網上馬拉松賽事。

洪永城的太太梁諾妍(Inez)向來熱愛跑步，就算佗住BB一樣照跑可也，早前更陪老公洪永城完成賽。不過，Inez當時透露自己只可以行下跑下︰「始終肚子重咗好多，恥骨開始受壓未能同佢一齊跑住完成。」

日前Inez宣布停跑︰「發現恥骨開始受壓，我就知道是時候休腳，會以行山/散步和一些小運動代替跑步。心情一樣開心輕鬆，最緊要清楚了解自己身體狀況，不要勉強自己，寶寶出生後又係一條跑漢。I miss you and I’ll see you very soon.#休腳是為了跑更長的路。」過去是渣打馬拉松常客的她未能參與賽事，於是上載19年的照片懷念一番。

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梁諾妍因為恥骨受壓放棄跑步。

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梁諾妍分享舊照。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/渣馬2021｜洪永城老婆恥骨痛停跑待產-梁諾妍po舊照懷念跑馬拉松時光-289950
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