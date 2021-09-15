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湯告魯斯不滿《職工7》串流平台上架
3 小時前
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湯告魯斯不滿《職工7》串流平台上架
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阿湯因上架問題與派拉蒙交惡。

荷李活型佬湯告魯斯(Tom Cruise)的招牌動作片系列《職業特工隊7》(Mission：Impossible 7)，經過新冠肺炎疫情、演員受傷等重重難關，上月宣布煞科，預計明年9月上映。美媒今日報道，湯告魯斯對發行商派拉蒙(Paramount Pictures)將電影於戲院上映45天後安排在串流平台Paramount+上架甚為不滿。報道指，肺炎疫情令片商損失慘重，串流平台成生財工具，亦成了新片的最佳「落腳地」，但直接打擊傳統戲院的生意，片商一意孤行，有分紅的演員亦無奈接受。《職工7》開拍前，片商在合約內容只提到串流平台上架，並沒有註明上映後多少天上架。

阿湯計劃控告片商

電影在串流平台上架影響電影質素及分紅問題已愈來愈嚴重，早前施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)就《黑寡婦》放於串流平台事件，令她損失5,000萬美元分紅而控告迪士尼；名導基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)因影響電影質素，而放棄長期夥伴華納兄弟改投環球影業。現在輪到阿湯要應付分紅及電影口碑，美媒預測他將會要求派拉蒙延長上架時間，甚至控告片商禁止串流平台播放《職工7》。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/湯告魯斯不滿《職工7》串流平台上架-285172
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