滕麗名拒談前度 盼魏駿傑開心面對

滕麗名今日出席《愛．回家之開心速遞》的中秋活動，她表示已約好老公及朋友收工後慶祝，並透露老公每年都會買四黃白蓮蓉月餅給她。她提到小時候與表妹玩燈籠時不幸發生意外，表妹的風褸更因此而燒著，令到手臂燒傷，需穿壓力襪一段長時間。

盼魏駿傑開心面對逆境

提到舊愛魏駿傑接受訪問，透露自己因為離婚、零收入等問題而壓力爆煲，更萌自殺念頭，滕麗名指撒瑪利亞防止自殺會好重要，認為人生總有高低潮，要開心面對。她說︰「小朋友嘅成長環境係大人製造出來。我知佢嚟緊都有舞台劇演出，祝佢成功。(去唔去捧場？)我未知自己個檔期。」

魏駿傑在訪問也提到當年北上是自覺襯不起滕麗名，她說︰「唔講咁多，費事俾人話我消費佢，大家都冇聯絡。」對於魏駿傑表示見到她現時幸福感開心，滕麗名說︰「多謝！」

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