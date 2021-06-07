演唱會加開一場 方皓玟親解個唱主題︰再差狀況都要做好自己

方皓玟原定下月27日至29日舉行紅館個唱，門票明天開賣，儘管門票明天開賣，但主辦方見贊助商及內部認購掀搶飛熱潮，於是決定加開26日一場，合共4場。方皓玟說︰「從沒想過這麼快便加場，所以最好回饋方式，就是做場Good Show給大家欣賞，因為每一位的支持和掌聲對我都同樣重要，希望自己能有更好體能應付更多場次，在8月跟大家見面。」她又希望觀眾可以放下生活上的種種壓力、煩惱，好好享受一個演出。

提到今次個唱主題由「Spring of Hope」改為「LOST n FOUND」，她表示「Spring of Hope」是來自狄更斯《雙城記》的名句「It was the spring of hope, it was the winter of despair.」，意指黑暗盡頭就有光明。不過，因為社會氣氛與疫情不穩定，令演唱會一改再改，她與團體決定重新再訂一個全新的主題。

她續說︰「LOST n FOUND最直接的解釋，可以說是失而復得的演唱會，另外一層意義，當中的『LOST』意指香港經歷了過去兩年的動盪、疫情種種問題後，大家在生活上的改變，以及失去的種種。在面對失去的，我們依然需要繼續向前行，『FOUND』意指要如何在逆境自處，在心態上該如何面對，然後再次站起來，為自己、為將來、為香港打拼，活好每一天的同時，亦要將自己昇華到另一階段，振作過好每一天，就算面對再差的狀況，都要做好自己。」