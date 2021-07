演唱會加開一場 方皓玟親解個唱主題︰再差狀況都要做好自己

方皓玟原定下月27日至29日舉行紅館個唱,門票明天開賣,儘管門票明天開賣,但主辦方見贊助商及內部認購掀搶飛熱潮,於是決定加開26日一場,合共4場。方皓玟說︰「從沒想過這麼快便加場,所以最好回饋方式,就是做場Good Show給大家欣賞,因為每一位的支持和掌聲對我都同樣重要,希望自己能有更好體能應付更多場次,在8月跟大家見面。」她又希望觀眾可以放下生活上的種種壓力、煩惱,好好享受一個演出。

提到今次個唱主題由「Spring of Hope」改為「LOST n FOUND」,她表示「Spring of Hope」是來自狄更斯《雙城記》的名句「It was the spring of hope, it was the winter of despair.」,意指黑暗盡頭就有光明。不過,因為社會氣氛與疫情不穩定,令演唱會一改再改,她與團體決定重新再訂一個全新的主題。

她續說︰「LOST n FOUND最直接的解釋,可以說是失而復得的演唱會,另外一層意義,當中的『LOST』意指香港經歷了過去兩年的動盪、疫情種種問題後,大家在生活上的改變,以及失去的種種。在面對失去的,我們依然需要繼續向前行,『FOUND』意指要如何在逆境自處,在心態上該如何面對,然後再次站起來,為自己、為將來、為香港打拼,活好每一天的同時,亦要將自己昇華到另一階段,振作過好每一天,就算面對再差的狀況,都要做好自己。」