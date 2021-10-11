炎明熹冒住8號風球打卡 發文感激粉絲支持

《聲夢傳奇》冠軍炎明熹(Gigi)日前推出個人單曲《真話的清高》，她的歌迷特別訂造巴士站巨型燈箱及巴士車身造勢。昨日Gigi趁住「圓規」襲港期間，外出到粉絲為她製作的巴士燈箱廣告前打卡，並分享至其個人社交平台，留言多謝粉絲的支持。

感謝「Gi炎粉」

Gigi留言︰「很多謝粉絲們為我製作的心意，我收到了，蟹蟹你們。想打一大堆感謝的說話，但係我搞唔出想講邊句，對不起大家要自己腦補一下（eg. 謝謝你們一直給予我支持與鼓勵，做我背後另外一塊很堅強的盾牌，也希望你哋一直為我付出的時候也不要忘記自己，我們大家一起努力）其實我仲有好多嘢想講，呢個只係其中一樣......Gi炎粉，無論如何都好，一起齊心團結吧！團結就是力量！（我好似又跳題了，不過呢樣都係我好想講嘅一樣嘢。）」

Gigi續寫道︰「雖然有8號風球，但是我們的小火焰永不會熄滅！在下雨及打風期間燈牌的確會比較少人見到，但是往好方面諗，我終於有時間去打卡了！開心！多謝大家。」