炎明熹觀眾票選第一 無綫安排fans入電視城撐偶像

無綫《聲夢傳奇》今晚舉行決賽選出最後冠軍。當中3位女學員炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)及鍾柔美(Yumi)未出道已經擁有強大fans群，而Gigi與Chantel最受觀眾喜愛，Gigi獻唱的參賽作品《沒有你還是愛你》，以及Chantel演繹的《戀愛預告》在YouTube分別錄得190萬及340萬點擊率，加上前晚準決賽Chantel以14分力壓只獲11分的Gigi，令人感覺Chante更有勝算奪冠。

無綫昨日公布《聲夢》最新投票走勢，Gigi暫為投票第一名，截至前晚12時，Gigi總票數百分比佔37%，拋離Chantel達14%，第二名的Chantel總票數百分比為23%，第三名的Yumi則有16%。不過無綫昨晚宣布臨時加開TVB Facebook專頁，作額外投票渠道，讓票數告急的Chantel催票。但留言區fans多是支持炎明熹，並稱「投給火星女神」。

此外，無綫特意與多個商場合作轉播《星夢》，又考慮安排一眾fans入電視城為偶像打氣，齊齊慶祝之餘，免受風雨及酷熱之苦。