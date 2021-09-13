炎明熹首支個人單曲《真話的清高》 直衝樂壇新人獎

無綫《聲夢傳奇》學員來勢洶洶，除了舉辦演唱會，備受力捧的炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy)，頻頻出騷，雖有傳4人以女團形式出道，最後由現年16歲的三成冠軍Gigi率先跑出，將於本月內推出首支個人單曲。換言之，Gigi將取得今屆樂壇頒禮的入場券，與出身自ViuTV兩屆《全民造星》的MIRROR成員Edan(呂爵安)、ERROR成員肥仔(梁業)和193(郭嘉駿)、曾比特(Mike)、張天賦(MC)等角逐新人獎。

Gigi首支單曲《真話的清高》

昨日星夢娛樂的官方社交平台發布Gigi首支單曲《真話的清高》的「無聲預告」，長約15秒的新歌預告，不聞任何音樂或歌聲，只見寫上歌名及「愛和謊言能並存嗎？」的字句。據知Gigi的新歌並非劇集主題曲，早前AGA(江海迦)接受商台DJ梁文禮訪問時，曾表示有學員已準備推出新歌，其間梁文禮漏口風透露Gigi將於本月廿幾號出歌。