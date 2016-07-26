炎明熹 最想放暑假 姚卓菲 被狂迷襲擊

16歲的炎明熹(Gigi)，前晚以大熱姿態於《聲夢傳奇》中連掃3獎，成為三料冠軍的她，在台上哭成淚人。Gigi比賽後稱，很想放假探父母。而打入最後決賽環節的姚卓菲(Chantel)，於fans合照時突然被一名四眼男子襲擊，幸好獲工作人員擋駕。

一直人氣高企的Gigi，以高票數贏得「觀眾熱選大獎」，特地到場的曾志偉稱，「Gigi唔單止有一把靚聲，最難得尊師重道，係可造之材，天生食呢行飯。」他表示計劃力捧Gigi及今次參賽的15位《聲夢》學員，正籌備為他們開劇，並找李敏寫劇本。



Gigi賽後受訪時心情仍未平復，直言：「比賽咁耐一直有壓力，無法紓壓，直至獲獎一刻忍唔住喊出嚟，喊得好樣衰。」問她如何運用10萬元獎金，她表示：「會儲起將來買樓用，目前最希望暑假可以返汕尾同石家莊，探父母同屋企人。」



幸工作人員醒目拉開狂迷

在比賽完畢後，大會安排學員與fans分組合照，但只限15秒至20秒，姚卓菲(Chantel)在簽名時，被有一名身形高大的四眼男子，把紙牌遞向其胸口位置，工作人員見狀隨即撥開。之後該名男子再把紙牌遞向Chantel時，不幸擊中Chantel的頭部，嚇得她花容失色，工作人員一面拉走Chantel，另一名工作人員，則撥開那名男子手臂，阻止他進一步行動。