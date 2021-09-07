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為美國牛牌唱廣告歌 許廷鏗 雲浩影未入行已認識
9 小時前
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American Eagle許廷鏗雲浩影《隨樂同遊》徐㴓喬胡卓希
為美國牛牌唱廣告歌 許廷鏗 雲浩影未入行已認識
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Alfred表示，今次拍攝主打復古校園風，相信往後自己會有更多復古風嘗試。

 

美國牛牌American Eagle，找來許廷鏗(Alfred Hui)、雲浩影(雲姨)主唱首支廣東話廣告歌《隨樂同遊》，並請來英菲混血兒徐㴓喬(Asha Cuthbert)和型男胡卓希(Jason Wu)參與MV拍攝。

 

 

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Alfred稱，在《全民造星III》時已覺雲姨性格獨特。

Alfred指雲姨傻傻更更

Alfred、雲姨兩位熱愛音樂的唱作歌手，今次一起走進錄音室，更走到戶外拍攝MV，令人聯想起校園的美好時光。對於今次合作，Alfred期待廣告歌能夠做到引起共鳴，成為大家的集體回憶，「好似以前好多經典廣告歌咁，大家一聽就知，大家都會識唱。」Alfred相信今次廣告會呈現出開心的感覺，因為過程中玩得好愉快，拍攝廣告期間發生很多趣事，擦出不少火花，更笑稱：「雲姨『傻傻更更』好得意丶真性情。」又自爆與雲姨未入行相識，「同雲姨早有一段淵源。佢入行之前已識，嗰時已經覺得雲浩影個名好好記，邊個咁man，雲浩影！好似嗰啲大俠名，好有印象。」

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(左起) Alfred、Asha、雲姨及Jason。

不慎受傷被當老人家

Alfred在拍攝過程中不慎扭傷，他稱平常在幕後製作花絮的拍攝，都是「嘣嘣跳跳」，但今次不慎扭傷只能「拐下拐下」。因此特別多謝雲姨、Asha、Jason在他不慎扭傷時十分照顧，不但會關心慰問，更十分遷就他盡量借位，笑言：「感覺到他們尊重老人家，識得尊師重道。」此外，《隨樂同遊》將會登陸音樂串流平台JOOX。10月，兩人將與American Eagle進行Music Live，為樂迷即席演唱新作品，，密切留意American Eagle的Facebook 及Instagram 的最新消息！

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/為美國牛牌唱廣告歌-許廷鏗-雲浩影未入行已認識-284942
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