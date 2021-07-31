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無綫走寶｜薛影儀今開Live 簽約兩年獲亞視捧做一姐
40 分前
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薛影儀無綫亞視林寶玉
無綫走寶｜薛影儀今開Live 簽約兩年獲亞視捧做一姐
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薛影儀現跟亞視簽約兩年。

薛影儀(阿儀)於《亞洲小姐競選2021》面試中，憑住「突出」表現而爆紅，更與亞視簽約成為旗下藝人。亞視為她開設IG帳號，短短數日已有近9千人追蹤。有網民更表示「阿儀不紅，天地不容！為咗你我會睇亞視~」今晚阿儀與音樂直播節目《A-Live》主持李昊昕合作，大開金口。

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阿儀開Live，並會唱出《兩種人》及《對面的女孩看過來》。

阿儀現跟亞視簽約兩年，公司現已安排她拍電影、廣告及學唱歌、呎舞。她稱數月前曾報考無綫藝員訓練班，但未有回音。對於網民封她做「亞視一姐」，她自信表示︰「我覺得自己得！」又指近日出街有不少途人要求跟她合照。她又稱去年因為拒戴口罩返工已辭職，現時人工比在茶餐廳好，現時成為藝人要戴口罩是沒問題。

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亞視夥拍林寶玉拍燕窩介紹廣告短片，但阿儀全程苦瓜乾。

前亞姐林寶玉現兼任亞視藝員部經理人，她指阿儀是公司最多工作的藝人，不但要拍戲，更獲邀出席講座，檔期排得很滿。此外，阿儀IG最新的帖文已見到有公司贊助阿儀食燕窩及花膠，並為該公司拍開箱片，但阿儀全程「阿愁」上身，主力由林寶玉介紹產品，而阿儀每次都以簡單短句回答林寶玉。有網民笑言︰「阿儀…如果你俾人挾持緊嘅話同大家講。」亦有人留言稱沒想過自己會看畢整條片。

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阿儀食相值得截圖！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/無綫走寶｜薛影儀今開live-簽約兩年獲亞視捧做一姐-278683
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