練美施瓣數多多 做網店又孖哥哥開café

米蘭站(1150)公布，今日起委任練美施為其執行董事及主席為期1年，截至今年底止年度將收取董事薪酬48萬元，負責集團市場開發、戰略規劃及執行。翻查資料，集團公布新主席的名字及年齡，與商台前DJ蘇耀宗(細SO)在去年爆出的緋聞婚外情人練美施(Macy)相符。

相關新聞︰米蘭站新主席 係「細So小三」？

翻看練美施在社交平台的帖文，過去數日也在透露自己為的新工作準備。早日前她在表示多了些特別任務，令她忙得沒時間update，她留言說︰「到處鋪路，當然很可能吃得開，但也得看你的路用什麼鋪，並不想什麼都拿在手，但一旦拿上手的，都希望完美地完成。」又認為「假如你夠優秀，光芒總會被人看見，沒有懷才不遇這回事，只有自視太高。」

昨日她又透露自己正與哥哥物色店舖，並透露自己遇到「老闆」，令她把主觀放下，又大談自己在工作上如何作出決定。之後她再出po說︰「17歲，我正式第一份工作，19年後，沒想過，會坐在這個位置，人生真的很奇妙，同一個地方，不同位置，看風景。生日前這份禮物，真的太大了。感謝老闆的信任。」但練美施沒有透露這位「老闆」是誰。

及至今日，練美施下午宣布自己與哥哥開café，並指哥哥半生從事飲食業，大讚對方是個有責任感及能把營業額提升10倍以上的人。然而，她未有提及自己擔任米蘭站執行董事及主席，本報亦就此事向練美施查詢，暫待回覆。

相關新聞︰細So去年被揭偷食人妻 疑舉家移英重新生活