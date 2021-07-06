盛．舞者｜錢嘉樂霹靂舞片段曝光 狄易達大談dancer辛酸

一連11集的無綫真人騷節目《盛‧舞者》於周一播出，首集以全新拍攝手法展示一班舞者出場，昨晚以「共融」為題，除了22位參賽者逐一簡介自己的背景外，錢嘉樂於84年參加霹靂舞比賽的片段亦在節目中播出。

當年嘉樂在比賽上將武功注入舞蹈，在比賽上連做十多下蜈蚣彈，他感嘆：「呢個世界已經係啲後生仔架喇，我哋老了，郁不到了。我參加霹靂舞大賽時，睇你都未出世，但我又真係想你哋參埋我玩，年輕真好！」另一主持Jace（陳凱詠）則指在香港做跳唱歌手好難：「我想做多啲跳舞歌，但啲人成日話成本高、又冇人聽，蝕梗錢，結果個個淨係做慢歌，香港人聽歌就嚟聽到冇反應架喇。」更鼓勵大家不要因為年紀大了而放棄跳舞：「跳舞邊有分年紀架？只要你鍾意跳舞，可以跳一世都得。」

於節目中擔任導師狄易達、麥秋成與王君馨在昨晚深情分享對跳舞的感受，當中以達仔最感性、最勵志亦最能反映舞者辛酸：「細個BATTLE親都覺得自己會輸，我就用『紅帽』 勉勵自己，叫自己熱血啲、唔好咁易放棄。因為學Breaking唔係日計，係以年計。學一個動作，可能一年先進步一個圈，要堅持住。平時唔跳嘅人，係幻想唔到嗰種辛苦，係出咗所有力，都未必得到，但唔用力，就冇可能達到。所以要堅持。」

昨晚節目三位導師亦開始㨂卒，每人可挑選7位心水學員，當中更會開始有人被Foul！揀卒準則亦唔易過關，各導師先會親身示範高難度舞步，學員需於限定時間內學會該隻舞並將之演繹，然後導師再根據各人表現揀選學員，結果將於今晚揭曉，據知三位導師數度要經過激烈「競爭」才能挑得心水學員歸隊，而今晚亦有不少洋蔥位，不少學員感觸或辛酸落淚。