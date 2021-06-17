盧慧敏進軍樂壇未知會男友 讚Ian聲線好聽

許廷鏗(Alfred)與盧慧敏(Amy)昨日出席口罩概念店活動。Alfred於本周六與音樂組合per se開騷，透露屆時會玩新花樣。Amy則表示將會進軍樂壇，但她未有知會男友陳卓賢(Ian)，笑言當作是驚喜送給對方。



Amy表示正在試音，否認是受Ian影響，只是公司希望她有不同發展機會。她又笑言事前沒向Ian提及，對方將會是從報道得知消息，但不擔心Ian生氣。問到會否考慮情侶檔演出，她稱暫不考慮，也不會要求Ian寫歌給她。她續說道︰「在公在私都覺得佢係一個好歌手，我覺得佢聲線好有辨識度，唱歌好好聽。」



未係時機見家長

Ian早前出席活動時，表示未有收到女友的禮物，Amy解釋指Ian生日要工作，所以沒有慶祝，加上二人不太著重儀式︰「我送咗好大嘅祝福，係買不到，無價嘅！(會唔會補祝？) 當日已送咗祝福啦！」問到剛過去的父親節有沒有見Ian家長，Amy表示待時機成熟才再作打算，自己當日只同家人慶祝。