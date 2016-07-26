私追MIRROR掀熱議 有fans再開私追帳戶鬧梁祖堯食屎

《調教你MIRROR》上周五播出有fans得知MIRROR在梅窩拍攝之後，有大批fans湧入梅窩，更一度影響拍攝。節目所見，MIRROR步出營地之後，遭鏡粉重重包圍，當時有部份成員面露無奈表情。(相關新聞︰https://bit.ly/3xg59YJ)早前有fans在網上表示聲稱當日沒有影響拍攝，更指曾應工作人員要求保持距離，其後更把矛頭直指梁祖堯。片段播出之後，在網上引來勁大迴響，有網民呼籲私追粉絲「收手」，盼給予偶像空間。

其後有人發現有私追fans開設IG帳戶，更標明「呢個account係for私追嘅各位」，並寫到「梁祖堯食屎」。有網民為了保護MIRROR，於是發起「report」行動。當時梁祖堯被fans指責他用鏡頭拍攝他們的大頭，而他出席活動時稱因為是真人騷，鏡頭會長期開住，fans不想上鏡應自己行開。

有網民表示看到節目感到心痛︰「佢哋私下重要因為私追而分化咗……呢下我真係心痛喊咗出嚟。」亦有人認為是MIRROR及其經理人一直助長私追問題︰「又係啲度縮嘢，有人免費請crew食嘢，又幫手宣傳，班仔被人點追都無所謂。」有自稱鏡粉的網民表示看完節目之後，認為加深了鏡粉之間的矛盾︰「容忍私追都係傷害緊其他鏡粉，你哋縱容私追 咁班乖嘅鏡粉呢？原來私追就可以見你哋，原來最多比你哋話兩句啫，咁我地等咁耐公開活動為乜？」