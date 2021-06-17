第三佈局塵沙惑｜Jer首唱台劇主題曲 獲台灣搖滾女王楊乃文讚：很欣賞他聲音的厚度

偶像男團MIRROR人氣一時無兩，除了熱播中的ViuTV真人騷《調教你MIRROR》，MIRROR兩位成員Jer(柳應廷)和Stanley(邱士縉)已雙雙有作品「登陸」台灣，Stanley參演的台灣犯罪懸疑劇《第三佈局塵沙惑》，已於周日(13日)開播，劇集主題曲《糾纏》則由Jer與台灣金曲歌后楊乃文合唱，歌曲MV亦已上架。兩人雖然因疫情要分開錄音，但無阻歌聲的感染力，唱出愛恨糾纏間的堅強與脆弱。

Jer首次唱國語歌便是HBO Asia的華語重頭劇的主題曲，更獲有「搖滾女王」之稱的楊乃文加持，楊乃文對「狂人」Jer的獨特聲線甚表欣賞，她表示，「因為疫情的關係沒辦法跟柳應廷見面，但很欣賞他聲音的厚度。而且這是第一次嘗試男女聲音互相穿插，呼應彼此的合唱方式，覺得很有新鮮感。」楊乃文是台灣實力派歌手，出道第2年(1999年)便憑第二張專輯《Silence》，擊敗獲天后級的王菲、范曉萱、張惠妹和莫文蔚，奪得台灣金曲獎最佳國語女演唱人獎，曾先後四次入圍台灣金曲獎最佳女歌手獎。

《糾纏》由與Jer合作無間的王雙駿作曲、編曲和監製，延續劇中撲朔迷離、錯綜複雜的氛圍，由曾為陳奕迅、蔡健雅、張惠妹等多位天王天后合作的「詞王」葛大為填詞，他筆下度身訂造的歌詞，配合Jer和楊乃文扣人心弦的歌聲，道出「愛，卻放不下執念；恨，但走不出牽掛。」的無能為力。《第三佈局 塵沙惑》由《陽陽》亞太影后張榕容、《陽光普照》的金馬男配角劉冠廷和金鐘視帝莊凱勛合作，於每周日晚上9點在HBO GO上線，並在HBO頻道(Now TV 115)首播，每次播出兩集。