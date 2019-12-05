網紅指控涉多宗誘姦案 吳亦凡被嘲：叫吳籤吧

內地30歲男星吳亦凡，近日被網紅都美竹爆料，指他用「酒桌選妃」方式誘姦多位女性，其中還有未成年受害者。

都美竹前晚於微博寫下2,000字長文，指控他看不起其他藝人，甚至會說韓團EXO前隊友壞話，又愛在女性面前自誇性能力，但都美竹卻嘲他「你乾脆叫吳籤吧」。都美竹又提到，吳亦凡公司嘗試絡她200萬元人民幣封口卻失敗，後來更改成8,000萬元人民幣，之後又改成1.2億元人民幣，條件是要將所有受害者的資訊和聯絡方式，且永遠離開公眾視線。

吳亦凡：我已忍無可忍

事件擾攘多日，吳亦凡今日終於發文回應：「之前沒有回應是因為不想干擾司法程式的推進，但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍！」吳亦凡稱，於2020年12月5日的朋友聚會中認識都美竹，但沒有向對方灌酒及收掉對方手機，更沒有都美竹所講的各種誘姦、迷奸細節。吳亦凡工作室亦跟隨發表聲明，稱於7月8日委託律師採取法律行動，指都美竹一面發文造謠，一面勒索巨額款項。

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