Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
美國MTV頒獎禮｜BTS掃3獎 美瑾透視裙贏晒
17 小時前
#Hashtags
MTVJustinBieberVMAMeganFox
美國MTV頒獎禮｜BTS掃3獎 美瑾透視裙贏晒
news-images
BTS

美國樂壇年度盛事MTV音樂錄影帶頒獎禮(MTV VMA 2021)今早於紐約舉行，加拿大小天王Justin Bieber擊敗Taylor Swift、Ariana Grande，拿下年度藝人獎兼最佳流行MV。沒有現身頒獎禮的韓國天團BTS贏得3獎，分別是最佳K-POP《Butter》、年度團體和夏日歌曲《Butter》。饒舌歌手Lil Nas X贏得年度MV《Montero》等3獎。18歲最強新人Olivia Rodrigo奪得年度歌曲《Drivers License》、年度新人和年度最佳演出獎。

美瑾霍絲搶盡風頭

荷李活女星美瑾霍絲(Megan Fox)和歌手男友Machine Gun Kelly到場，她以一身透視裝加T-Back行紅地氈，成為全場焦點。網民大讚只有美瑾的魔鬼身材才可駕馭這條「難著」長裙。記者影相時，美瑾多次轉身露出T-Back，Machine用手為女友遮patpat。

更多娛樂新聞：

香港小姐｜港姐冠軍宋宛穎起底 來自單親家庭、出身選美世家

 

news-images
Megan Fox
 news-images
Justin Bieber
 news-images
Lil Nas X
 news-images
Olivia Rodrigo
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/美國mtv頒獎禮｜bts掃3獎-美瑾透視裙贏晒-284557
#Hashtags
MTVJustinBieberVMAMeganFox
Am730

Britney重獲4.7億身家即晒婚戒

香港小姐｜楊思琦見學友再任表演嘉賓感興奮

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
Britney重獲4.7億身家即晒婚戒
Am730
Am730
香港小姐｜楊思琦見學友再任表演嘉賓感興奮
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多