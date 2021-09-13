美國MTV頒獎禮｜BTS掃3獎 美瑾透視裙贏晒

美國樂壇年度盛事MTV音樂錄影帶頒獎禮(MTV VMA 2021)今早於紐約舉行，加拿大小天王Justin Bieber擊敗Taylor Swift、Ariana Grande，拿下年度藝人獎兼最佳流行MV。沒有現身頒獎禮的韓國天團BTS贏得3獎，分別是最佳K-POP《Butter》、年度團體和夏日歌曲《Butter》。饒舌歌手Lil Nas X贏得年度MV《Montero》等3獎。18歲最強新人Olivia Rodrigo奪得年度歌曲《Drivers License》、年度新人和年度最佳演出獎。

美瑾霍絲搶盡風頭

荷李活女星美瑾霍絲(Megan Fox)和歌手男友Machine Gun Kelly到場，她以一身透視裝加T-Back行紅地氈，成為全場焦點。網民大讚只有美瑾的魔鬼身材才可駕馭這條「難著」長裙。記者影相時，美瑾多次轉身露出T-Back，Machine用手為女友遮patpat。

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