聲夢傳奇| 莫文蔚驚喜現身 唔做評審做嘉賓

《聲夢傳奇》今晚進入決賽,節目一開始播出主理人李克勤安排衛蘭帶領學員到迪士尼玩樂減壓,之後再由多位導師與5強一同唱出節目主題曲。 一直有傳莫文蔚於今晚擔任星級評審,但最後由蘇永康擔任,而莫文蔚則以嘉賓身份登場,並獻唱《The Way You Make Me Feel》。不少網民對莫文蔚的出現,大感驚喜。